Envision Festival 2023: entradas se agotaron y hay lista de espera con 10.000 personas

La expectativa por ser parte del Envision Festival es enorme. El 21 de diciembre se anunció el cartel de artistas invitados y, tan solo un día después, la organización confirma que el evento está “sold out” (agotado); todas las entradas han sido vendidas.

Así lo aseguró Luigi Jiménez, organizador de esta fiesta cultural, que ya va por su undécima edición.

“Estamos muy contentos de volver”, asegura Jiménez, quien cuenta a Viva que hay cerca de 10.000 personas en cola esperando alguna cancelación para hacerse con un tiquete.

Son miles las personas que quieren ser parte de este festejo que se extenderá por siete días: se desarrollará del 27 de febrero hasta el 6 de marzo del 2023 en la finca La Merced, en Uvita de Osa.

Envision Festival 2023: la gran fiesta de música, playa y meditación regresa con ‘lineup’ de lujo

Miles de personas se reúnen en Uvita para festejar la vida, la música y la comunidad con la naturaleza durante el Festival Envision. (Cortesía Festival Envision)

Para el próximo año, que será la undécima edición del evento, habrá más de 50 presentaciones artísticas que van desde música hasta baile y expresiones corporales, así como clases de yoga y venta de comidas orgánicas.

En el cartel de artistas invitados destacan Bonobo y Tokimonsta, dos artistas electrónicos de alto perfil que actualmente están de gira en Europa y Norte América.

El Envision Festival regresará tras dos años de ausencia, debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia por la covid-19.

“Podemos decir que tenemos bastante controlada la situación de la pandemia y eso nos permite llevar a cabo el festival con toda la seguridad para cumplir con las exigencias que involucra un festival de este tipo”, agrega.

Más de 50 artistas y actos, así como instructores de yoga, se dieron cita en el Festival Envision 2020, el último en realizarse. (Cortesía Festival Envision)

Este evento propone ininterrumpidamente las 24 horas conciertos de música electrónica, talleres, espacios para yoga y meditación, así como una oferta gastronómica con base en productos locales de Uvita.

Programación nutrida Copiado!

El Envision atrae a gran cantidad de turistas extranjeros a Costa Rica. Foto: cortesía Eric Allen

Otros artistas internacionales que serán parte del festival son CloZee, The Cailifornia Honeydrops, Rising Appalachia, Township Rebellion, Sabo and Goldcap y Gone Gone Beyond.

De talento nacional se presentará Guadalupe Urbina, Santos y Zurdo, Sonámbulo, Govinda, Pinto Project, Nakury, Ojo de Buey, Javier Portilla, Melissa O, Magpie Jay, entre otros artistas.

“Han sido años muy duros y estamos muy felices de traer esta oferta”, cuenta Jiménez. “Justo terminamos la última edición antes de pasar a la pandemia. Tratamos de realizar el año pasado la edición, sin embargo como estaba ‘en veremos’ la crisis sanitaria, no quisimos arriesgar ni a la organización ni a los asistentes”, explica.

Para el organizador, es importante asegurar que las condiciones fueran las óptimas para volver a realizar la fiesta cultural. El Envision recibe a visitantes de Europa, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica.

Según datos de la organización, convoca a cerca de 7.000 personas para siete días de festival.

“El Envision es un referente, uno de los festivales más longevos y que tiene trae beneficios turísticos, económicos, ambientales... Nos complace mucho seguir con la actividad de forma intensa”, finaliza Jiménez.

Uno de los objetivos del festival es ser totalmente verde, además de promocionar a nuestro país como un destino turístico amigable con el ambiente.

Gracias al Envision, se han plantado más de 17.000 árboles en la zona y se ha apoyado al comercio local de Uvita. Además, en el 2020, la organización realizó la donación de $18.000 al Hospital Ciudad Cortés para apoyar al centro médico en la lucha contra la pandemia por covid-19.