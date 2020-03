-Aceptar que uno no está bien y poner un punto final a algo que no quería que terminara, pero aceptar que se va a estar mejor. El momento del rompimiento de una relación que no funciona es dolorosísimo, pero indudablemente hay que pelear por la felicidad y por la paz, eso se logra teniendo la valentía de cerrar una puerta para que se abran otras.