Esta experiencia también fue una carrera contra el tiempo ya que la empresa que había contratado la producción de Wisin y Yandel no cumplió con los estándares y los ticos llegaron a ser los salvavidas de la gira internacional. Era un show de 32 temas, todo un reto. “El mismo equipo de trabajo de Wisin y Yandel nos llamaban los salvadores ticos porque dos semanas antes del inicio de la gira no había nada. Cada trabajo que hacemos está bien pensado y coordinado con la música, antes los operadores tomaban videos de arhivo con formas de caleidoscopios y las proyectaban, pero nosotros trabajamos pensando en un concepto”, explicó el productor general de The Usual Suspects.