“Viví en Colombia un año, en ese tiempo me di cuenta de que lo que nosotros conocemos como cumbia era un rejuntado de varios géneros musicales que están por toda Colombia; me entró la inquietud de profundizar en el folclor colombiano y le propuse el proyecto a Ibermúsicas. Tiempo después me informaron que fui seleccionado para el apoyo”, recordó el artista.