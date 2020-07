“Hay mucha gente que me conoció hace más de 15 años cuando empecé y les gusta la faceta del Luisga de Los Ajenos con la cual siempre me van ver trabajando intensamente, pero La Revo me devuelve a la realidad de la vida del bohemio que siempre he llevado, me pone los pies en la tierra y no me deja volverme loco con las locuras de Los Ajenos”, agregó.