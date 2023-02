Murió Burt Bacharach, legendario cantante y compositor estadounidense, a los 94 años

El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años, informaron este jueves 9 de febrero medios locales.

Su agente publicista, Tina Brausam, informó que Bacharach, quien trabajó con estrellas como Dionne Warwick y compuso grandes éxitos como Raindrops Keep Falling On My Head, Walk on By y Do You Know the Way to San Jose, murió por causas naturales.

El compositor trabajó de la mano con el letrista Hal David en decenas de canciones que se transformaron en clásicos, entre ellas Baby it’s You (1962), I Just Don’t Know What to do with Myself (1962), 24 Hours from Tulsa (1963) o Anyone Who Had a Heart (1963).

Noticia en desarrollo.