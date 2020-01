Nieto confirmó que el espectáculo será el miércoles 5 de febrero en el escenario del Jazz Café, a partir de las 9 p. m. En esta ocasión lo acompañarán el bajista Chalo Trejos (Time’s Forgotten) y el baterista Horacio París (Cocofunka) en el escenario donde interpretarán los temas de An Odd Magnet For The Peculiar (2017) y Faith in Ephemera (2018). Este es el segundo espectáculo de Nieto en el país como solista, el primero fue en el 2018 en el Teatro Espressivo, de esa presentación se grabó un disco en vivo.