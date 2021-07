El Estadio Nacional le quedó grande a Pitbull

El rapero no se guardó halagos para el público nacional, y aseguró que fue de la gente “más encendida” de su paso por Centroamérica. Carlos GonzálezPura energía. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Pitbull tenía casi todo para armar un fiestón en Costa Rica: un estadio enorme, una noche sin lluvia y mucha música contagiosa para poner a bailar a miles; sin embargo, los ticos no respondieron a su llamado, al menos como se esperaba.

A las 7:15 p. m., con un estadio que no llegaba ni a la mitad de su capacidad, el cubano salió vestido de negro, acompañado de dos percusionistas, un saxofonista y un DJ para comenzar el concierto de su gira Planet Pit World Tour .

En comparación con el llenazo de la noche anterior, cuando Chayanne y Marc Anthony lograron convocar a más de 30.000 almas al recinto capitalino, en esta ocasión datos de la producción reseñaron que 10.000 personas compraron sus boletos para ver el espectáculo.

Las graderías del sitio se veían vacías, asimismo los palcos. Solo en los sectores preferenciales se apreciaba un buen grupo de persona.

Los pocos espectadores que dijeron presente, entre ellos, muchas adolescentes entaconadas y una sorprendente cantidad de padres de familia con sus niños, se emocionaron cuando las luces se apagaron y comenzaron los acordes de Cant Stop Me Now.

La gente estaba emocionada: saltaba y con sus celulares trataba de inmortalizar el inquieto paso del cubano en escena.

Vinieron después sus canciones más exitosas, dúos que lo dieron a conocer, así como versiones de famosos temas con las que ha hecho mezclas.

Fue así como se escuchó International Love y una versión de Sexy and I Know It, de LMFAO, que hizo bailar tanto a los pequeños que aún llevaban uniforme escolar, como a los vendedores de patí que trataban de ganarse algo en medio de aquel vacío escenario.

Hubo combinaciones sorpresivas, como acordes de Sweet Child Of Mine , de Guns and Roses, con Rain Over Me , del disco Planet Pit . También se escuchó Ai se eu te pego, popularizada por Michel Teló.

Uno de los temas más populares fue Get It Started, que grabó con Shakira, así como I Like It, en el que colaboró con Enrique Iglesias.

Para hacer sus duetos, Armando Christian Pérez utilizó grabaciones con los artistas, eso sí solamente usó sus voces, no los videos con ellos.

“Para todo el mundo en Costa Rica, quiero decirle gracias por la oportunidad, pero más aún: ¡Suban las manos!”, fueron las primeras palabras con las que invitó a seguir bailando.

Vinieron entonces sus éxitos infaltables canciones como Bom Bom , del disco Armando I , y I Know you Want Me (Calle Ocho) , de la producción Rebelution , y que está basada en temas como 75 Calle Brasil de Nicola Fasano y Street Player de Chicago.

A una hora y quince minutos del inicio del concierto, Pitbull comenzó su despedida.

Lo hizo con una de las canciones más entrañables para él, según dijo, pues fue la que lo lanzó a la fama: Give Me Everything .

Antes de despedirse le dejó una frase al público: “Los latinos tenemos talento, y al que no le gusta, que se vaya para el carajo”.

Tras esa declaración, abandonó el escenario, dejando únicamente a un DJ que siguió haciendo mezclas. Esta situación confundió a una buena parte de los presentes, pues mientras unos comprendieron que el espectáculo había finalizado, otra aún seguía frente al escenario esperando el regreso del artista a escena, lo cual decepcionó y desató una lluvia de chiflidos.

Inconformes. El cierre del concierto dejó un sinsabor entre los presentes, uno de ellos fue Humberto Oreamuno, de Alajuela, quien dijo que Pitbull cantó en Costa Rica para salir del paso, pues le faltó más baile e interacción con el público tico.

En tanto, Julissa Ramírez, de Calle Fallas, aseguró que aunque el concierto estuvo muy bueno, le pareció demasiado corto.