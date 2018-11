El programa musical que interpretará este jueves el Cuarteto Polaco de México, integrado por Pawel Sliwinski, Paul Abbott, Fabiola Flores y Erika Dobosiewicz, incluirá las obras Arcangello Corelli-Concerto Grosso en Sol menor op. 6 No 8, Ludwig van Beethoven-Cuarteto en Fa mayor op. 18 No 1 y Stanisław Moniuszko-Cuarteto en Re menor No.