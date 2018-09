La banda sueca At the Gates regresará a Costa Rica para promocionar su álbum To Drink From the Night Itself, lanzado en mayo. Por su lado, los italianos de Bulldozer darán su primera presentación en el país para repasar sus dos décadas de historia, la música que hicieron entre 1980 y 1990 y la que han compuesto desde su regreso en el 2008.