“Quiero cantar un poco de los dos últimos discos, pero no quiero dejar de cantar las canciones que ya les gustan allá. A un concierto uno va sobre todo a divertirse y a desahogarse, como público quieres ir a cantar las canciones que te gustan. No llevo una lista de temas, sé qué voy a tocar, pero me gusta interpretar lo que me piden y así complacer a los amigos que se acercan al concierto”, explicó el artista, quien viene a los shows solo en compañía de su guitarra.