Future Nostalgia, dice la cantante, “es mi orgullo” y el éxito, el resultado de su trabajo. “Este es el álbum que quería hacer y que siento que realmente me representa. ¿Por qué? No lo sé, creo que pudo ser porque me sentí muy segura mientras lo hacía”, dice Dua Lipa sobre un álbum que filtra piezas de la cultura pop, con influencias amplias, que la artista reconoce desde “Blondie a Madonna”, resume. “Es un disco que tiene dos mundos: el nostálgico, que es en el que crecí y que refleja mi niñez, pero al mismo tiempo el otro, el que crea música que se sienta nueva y que me represente”.