El primero de los espectáculos musicales estará a cargo de la cantante Charlene Stewart. Se celebrará este miércoles 14, a las 8 p. m., en el teatro, ubicado en Momentum Pinares. Stewart, quien ha cantado en los tributos a la música disco, los clásicos de los años 80 y las románticas de la plancha de la Filarmónica, deleitará a su público con clásicos en inglés como I Will Always Love You.