“Fue una travesía de más de dos meses pasar por Centroamérica. Dentro de todo lo malo que me sucedió en el camino, lo mejor que me pasó fue estar en Costa Rica porque los ticos me atendieron superbien, venía en plan de inmigrante, pero la actitud nunca cambió hacia mí. Los costarricenses son un ejemplo porque no en todos los lugares te tratan tan bien como lo hicieron conmigo en aquella ocasión”, recordó la ahora cantante.