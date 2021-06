¡Qué desafortunada e injustificada la decisión de poner el Danubio Azul para terminar el programa! ¿Es que acaso nosotros, aquí (South of the border), no podemos irnos a casa llevando las profundas reflexiones de Hesse y Eichendorf sobre la muerte? ¿Tenemos por fuerza que salir del concierto balanceando el esqueleto?