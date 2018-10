La pobre acústica actual del Teatro Nacional le jugó una mala pasada tanto a Gary Hoffman como a la orquesta y a su hermano en el podio. La incómoda desproporción sonora me hizo recordar a Hoffman padre decir que en este concierto la orquesta debe querer mucho al solista para no taparlo; el domingo pasado, tristemente, el amor no fue suficiente. A pesar de esta dificultad, sin embargo, el solista hizo gala virtuosística de su excelente dominio técnico del instrumento y encantó al público con un bello sonido y sentida interpretación.