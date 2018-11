El concierto en Teatro Espressivo fue el primero en el que compartió este material en directo, centrado en sus dos últimos álbumes: An Odd Magnet for the Peculiar (2017) y Faith in Ephemera, que salió este año. Son dos trabajos centrados en la exploración de melodías desde la guitarra eléctrica, transitando entre el rock pesado y el rock progresivo.