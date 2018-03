Sin precedentes en la historia de la Sinfónica Nacional y de la de muchas orquestas importantes del mundo, el director titular no dirigió el concierto inaugural de la temporada de este año, ni siquiera estaba en el país. Esta situación, por fortuna, no desmereció una ejecución sólida de un programa de obras de compositores italianos a cargo del director invitado, el uruguayo José Serebrier, ni mucho menos la extraordinaria participación del joven violinista Nigel Armstrong con el difícil Concierto No. 1, de Nicolo Paganini. St. Clair no hizo falta alguna.