Concierto de Hombres G y Banda MS ahora será en Parque Viva

El concierto de Hombres G y la Banda MS, que estaba previsto para realizarse en la Expo San Carlos, cambió de locación y de fecha.

Según dio a conocer Arceyut Producciones, el espectáculo previsto para el sábado 22 de abril ahora se llevará a cabo el viernes 21 de abril, en el anfiteatro Coca Cola del Parque Viva.

La modificación se debe a un problema con la llegada del contenedor que trae la carga técnica para el montaje del escenario, lo cual imposibilita la realización del show en la Cámara de Ganaderos por falta de tiempo.

Esta será la primera vez que la Banda MS se presentará en el Gran Área Metropolitana (GAM).

“La carga tiene un retraso considerable debido a las manifestaciones y huelgas en los puertos de Colombia”, explicó el productor Ernesto Arceyut.

Con el fin de que el concierto sí pueda realizarse, se optó por efectuarlo un día antes en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

En el caso de Gente de Zona, la agrupación no estará presente debido a otro compromiso ya adquirido. Por su parte, el concierto de Paola Jara se trasladará al domingo 30 de abril en la Expo San Carlos, fecha en la que también se presentarán los Ángeles Azules, Ryan Castro y Yeison Jiménez.

“No me agrada tener que decirles que vamos a tener que hacer un cambio de algo que ya anunciamos, pero me agrada y me siento muy satisfecho de que nuestra promesa como productora de llevar a cabo los eventosse sigue manteniendo, a pesar de las circunstancias”, añade el productor.

La productora explicó que las personas que ya habían comprado su entrada para el concierto en San Carlos podrán utilizarla en esta nueva fecha. En este caso serán ubicados en la misma localidad adquirida.

Además, la productora permitirá que quienes ya habían comprado la entrada para ver a la Banda MS y a Hombres G, también sea válida para el concierto del 30 de abril en la Expo San Carlos, sin costo adicional.

Los boletos se encuentran a la venta en www.publitickets.com y de acuerdo con Arceyut estos tendrán un precio más accesible. De esta forma, en Gramilla costarán $59; en Zona 500, $71; en Zona 3 Premium, $100; en Zona 400, $117; en Zona 403 Premium, $147; y en Golden Circle de pie $176.