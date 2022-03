Coldplay en Costa Rica: escenario del concierto ya llegó al país

Marzo, el mes en el que se realizará el ansiado e inédito concierto de Coldplay en Costa Rica, empieza con buenas noticias para los fans de la banda británica. Ya el escenario de la agrupación arribó al país. Sus recitales se realizarán los días 18 y 19 de del presente mes.

La información fue confirmada por la Terminal de Contenedores de Moín, que es administrada por la transnacional APM Terminals. Según detallaron, la nave Puerto Limón Express V 205S, proveniente de Amberes, Bélgica, fue la que trasladó los 31 contenedores de Hapag-Lloyd que transportaron la escenografía.

Hay que recordar que el show de Coldplay busca ser amigable con el ambiente, así lo anunciaron en 2019, es por ello que, entre otras medidas, el espectáculo se alimentará con energía completamente renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería móvil recargable (desarrollada y fabricada en asociación con BMW), informó Viva en octubre.

. Un buque con 31 contenedores transportó el escenario de Coldplay a Costa Rica. Foto: Archivo y APM Terminals

Ellos eligieron el país porque, según un comunicado enviado por APM Terminals, “conocen que en Costa Rica el 99% de la electricidad se produce con fuentes renovables”.

En su sitio web la banda reseña: “adaptaremos todas las operaciones turísticas para minimizar las emisiones, de acuerdo con la mejor ciencia y prácticas: desde la construcción del escenario hasta los viajes, el transporte de mercancías y energía».

[ Las razones por las que Coldplay eligió a Costa Rica para iniciar su gira mundial ]

La información difundido por APM Terminals recuerda que “la agrupación invirtió en una nueva generación de pirotecnia sostenible que tendrá menos carga explosiva y nuevas fórmulas que reducen en gran medida o eliminan los productos químicos nocivos.

“Además, el confeti utilizado durante el espectáculo será 100% biodegradable y requerirá significativamente menos gas comprimido para el encendido que en giras anteriores. Las pulseras LED están hechas de materiales vegetales 100% compostables y se devolverán al final de cada concierto para ser reutilizadas”, reseñaron.

Los intérpretes de temas como Paradise, Yellow, The Scientist y Viva la vida, ofrecerán dos conciertos en el Estadio Nacional en el marco de su gira Music of the Spheres World y esta es la primera vez que se presentan en Costa Rica.

Ambos conciertos, además, serán muy significativos para la industria del espectáculo en el país, pues se convertirán en los primeros conciertos multitudinarios (se esperan 40.000 asistentes cada día) en tiempos en los que aún se convive con la covid-19.