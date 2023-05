Christian Nodal revela por qué se quitará los tatuajes de la cara

El reconocido cantante de regional mexicano, Christian Nodal, reveló en una reciente entrevista con el programa de televisión colombiano Lo sé todo que muy pronto volverá a su antigua apariencia, pues removerá los polémicos tatuajes que lleva en su rostro.

La razón de su decisión es muy simple y hasta podría decirse que es todo un “acto de amor”. “Me gustaría que mi hija conozca mi carita y también ya pasó que, fue una etapa mía, siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació. Gracias a Dios, pasa que los tatuajes se borran, todo tiene solución, menos la muerte”, comentó el cantante, sin mencionar una posible fecha para el procedimiento.

Durante su explicación, el intérprete de Nace un borracho destacó que ama los tatuajes y que de hecho muy pronto abrirá un estudio de tatuajes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los tatuajes que el cantante lleva en su rostro son tema de debate desde que se los realizó. El más polémico de ellos se lo hizo en mayo del 2022 y son los triángulos rojos que pasan de una mejilla a la otra.

En su momento, la tatuadora encargada del arte, Mira Barnett, se refirió al dibujo como “una pintura facial tradicional comca’ac”, que significa protección para los guerreros. “La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos sus proyectos de su vida”, expresó la tatuadora, según Telehit.

Tatuajes que lleva Christian Nodal en la cara.

Tal vez por la emoción y, sin darse cuenta, Nodal dijo se refirió al bebé que espera con su novia Cazzu como una niña; no obstante, ante la observación de una de las periodistas, se retractó y afirmó que aún no conocen el género del bebé. “No lo sabemos (...). Siempre he querido una niña”, agregó, mientras aclaró que no tendría ningún problema si es niño.

¿Cómo es el procedimiento? Copiado!

La eliminación de tatuajes se realiza mediante un láser, que fragmenta las partículas de tinta que configuran el tatuaje en otras mucho más pequeñas, por lo que se dispersan en la epidermis y son eliminadas gradualmente a través del sistema linfático.