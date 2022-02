Christian Nodal en San Carlos: ¿Habrá concierto? Esto es lo que se sabe

La tarde de este viernes 18 de febrero, a un día de la fecha prevista para la realización del concierto de Christian Nodal en San Carlos, la municipalidad de ese cantón informó que el evento no tenía el permiso respectivo para hacerse: si bien el 16 de febrero el municipio había dado el visto bueno al espectáculo, ahora sus autoridades aducen que los documentos que le presentaron para la autorización no estaban completos. La producción insiste en que todo está en regla y que el espectáculo sigue en pie.

El recital del cantante mexicano está pactado para este sábado 19 de febrero, a partir de las 7 p. m. Sin embargo, en una transmisión de video emitida en Facebook por Karol Vargas, alcaldesa de San Carlos, la funcionaria explica que la organización del concierto no cumplía con los requisitos necesarios para la autorización.

La incertidumbre del público que espera ver a Christian Nodal este sábado en San Carlos es mucha ante la posibilidad de que el concierto se cancele. (Captura Facebook)

Uno de los desencuentros más fuertes en el caso de la autorización del espectáculo tiene que ver con el monto de los impuestos que la productora debe de pagarle a la municipalidad. Sobre este específico, a las 6:30 p. m. de este viernes, el abogado Walter Brenes, representante legal de AIB Booking & Productions, confirmó que la producción realizó el pago correspondiente a los impuestos para la municipalidad que, según dijo, rondan los ¢60 millones.

Según Brenes, en la municipalidad sancarleña no se les permitió realizar en la caja del ayuntamiento el pago del dinero correspondiente al impuesto, por lo que se efectuó mediante una transferencia bancaria. Ahora solo están a la espera de que se genere el recibo de pago para que la Unidad Tributaria de la municipalidad genere el permiso.

La Nación intentó conversar con la alcaldesa Vargas sobre la situación pero no contestó varias llamadas que se le hicieron a su teléfono celular. A las 6:37 p. m. respondió a una consulta hecha vía WhatsApp de la siguiente manera:

“No hay ningún cambio a este momento. La situación sigue tal cual el comunicado de prensa en la página de la Municipalidad. De momento la Municipalidad no dará ninguna declaración hasta nuevo aviso”.

Desconcierto

Ante esta situación, los seguidores de Nodal que ya tienen su entrada para el espectáculo de este sábado se han mostrado preocupados, pues no tienen claridad de si habrá o no concierto.

Por su parte, la productora AIB Booking & Productions sostiene que el show sí se va a hacer. La Cámara de Ganaderos de San Carlos, organizadores de la Expo San Carlos, evento dentro del cual figura el concierto de Nodal, también aseguró en sus redes sociales que no se ha cancelado.

A las 2:14 p. m. de este viernes, la municipalidad sancarleña publicó un comunicado en Facebook donde se enumeran los rubros con los que supuestamente no cumplió la producción al momento de pedir los permisos municipales. En dicho comunicado, el gobierno local informó de que si al cierre de su jornada laboral de este viernes no se habían presentado estos requisitos, no emitirían la autorización del espectáculo.

Versiones encontradas

A continuación mencionamos los requisitos que la municipalidad sancarleña solicitó este viernes para aprobar la realización del concierto y en contraparte la respuesta dada por el abogado Wálter Brenes, como representante de AIB Booking & Productions.

1. Pago de impuestos

Versión de la municipalidad: La alcaldesa explicó que en el expediente número 20046 de permiso municipal aparece un monto por ¢16.020.000 por concepto de pago de impuestos. La funcionaria afirmó que esa cantidad no corresponde al porcentaje que debería captar al municipio por el total de entradas vendidas ni al aforo que aportó la producción, en el que se mencionan 19.120 espacios dentro del recinto.

La funcionaria aseguró que el cálculo de la venta de entradas para estimar los impuestos se hizo de manera incorrecta en un principio, ya que el aforo certificado por el Ministerio de Salud indica que el total de entradas que se pusieron a la venta fue 18.644. Aquí la alcaldesa hace una estimación de impuestos de la siguiente manera: ¢33.500 (valor mínimo de las entradas) multiplicado por 18.644 (tiquetes a la venta)=¢624.574.000, por lo que en su estimación la productora debería de cancelar al menos ¢67.703.140 (que corresponden al 11% de impuestos, menos el 13% del IVA). “Sin embargo, el cálculo debe realizarse con una ponderación del valor de las entradas y no consta en el expediente que haya existido este cálculo correctamente”, dice el comunicado de la municipalidad.

Versión de la productora: El abogado Brenes explicó que por la mañana de este viernes 19 la producción le presentó a la Unidad Tributaria de la Municipalidad de San Carlos la certificación de ventas actualizada al día 19 de febrero. Este documento es emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para confirmar la cantidad de boletos que se han vendido y que es a partir de esta certificación que se debe de hacer el cálculo del pago de impuestos, por lo que, según él, el estimado que hizo la alcaldesa no es correcto.

“Eso (el cálculo de la alcaldesa) no tiene cabida porque no es una formulación técnica”, explicó el abogado. Agregó además que cuando se solicitó el permiso (martes 15 de febrero) se presentó la certificación de ventas al día de dicho trámite y que la Unidad Tributaria pidió una actualización a este viernes para hacer el cálculo correcto del monto de los impuestos.

A partir de esta actualización de la certificación de venta de entradas del MEIC se hizo el cálculo del monto a pagar de impuestos, monto que ronda los ¢60 millones.

Christian Nodal visitaría Costa Rica días después de que terminara su relación con la también cantante Belinda, lo cual despertó mucha expectativa en torno a su concierto en San Carlos. (Captura Facebook)

2. Licencia de ACAM

Versión de la municipalidad: La alcaldesa informó de que en el documento 20046 indica que existe la licencia de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) para dicho evento, pero que esta licencia o pago de impuesto no aparece en el expediente del concierto de Nodal.

Versión de la productora: Brenes afirmó que en el video de Facebook se ve como la alcaldesa revisa una serie de “papeles sueltos” y confirmaciones en su computadora, pero que no tiene a mano el expediente completo que sí incluye el comprobante de la licencia de ACAM.

Versión de ACAM: Ante consulta de La Nación, ACAM confirmó que el concierto de Christian Nodal sí cuenta con su licencia respectiva.

3. Horario

Versión de la municipalidad: El documento 20046 indica que el horario del permiso es de todo el día. Sin embargo, el Ministerio de Salud en el oficio MS- DRRSHN-DARSF-240-2022, indica que el tiempo autorizado para el evento es de 6 p. m. hasta las 11:30 p. m.

Versión de la productora: El permiso de Salud se refiere específicamente al concierto de Nodal, que es de 7 p. m. a 11 p. m. Brenes explicó que al ser un “evento dentro de otro evento” ya que el concierto es parte de la Expo San Carlos, el permiso que tiene la Expo es para todo el día, pero el espectáculo musical cuenta con el permiso de Salud para sus respectivas horas de realización.

4. Autorización de las instalaciones

Versión de la municipalidad: La alcaldesa adujo que el expediente del concierto no aporta la copia del permiso del Ministerio de Salud que autorice cada una de las instalaciones del evento, como lo establecen los requisitos Municipales y el Reglamento General para autorizaciones y Permisos Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, Decretos Ejecutivos No.39472-S y No.19183-G-S.

Versión de la productora: El abogado afirmó que el concierto de Nodal cuenta con la autorización respectiva de Salud y que el documento que menciona la alcaldesa es parte de dicho permiso. “La municipalidad no se tiene que meter en temas sanitarios. Nosotros cumplimos, nos entregaron la autorización sanitaria”, explicó Brenes.

5. Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas

Versión de la municipalidad: No existe en el expediente el cumplimiento del decreto 28643-S-MOPT-SP sobre eventos masivos que regula la Creación del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas y el cumplimiento de una serie de artículos para tomar medidas en temas de salud y seguridad para el evento.

Versión de la productora: “La creación de ese comité se establece en algunos casos de conciertos masivos en los cuales sí se recomienda su constitución de forma previa, pero para este concierto es una dinámica que no fue manejada”, explicó Brenes.

“Somos un concierto dentro de un evento que es la Expo San Carlos. Esa comisión nunca se constituyó para Nodal, la señora alcaldesa no puede requerir una comisión que otras instituciones no consideraron que debió haberse constituido. Eso es una interpretación de ella, pero se abstrae a las competencias municipales”, agregó el abogado.