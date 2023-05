¿Chayanne lanzará una nueva canción? Estas son las pistas que dio el cantante

El cantante puertorriqueño Chayanne compartió una publicación en Twitter donde dejó ver algunas pistas de una sorpresa.

“¡¡Mi gente bonita!! Les traigo sorpresas este mes... Aquí les dejo una pista”, se lee en el tuit. Un corto video mostraba cinco letras: “I”, “H”, “A”, “A”, “O”, las cuales serían una pista para averiguar el misterio del intérprete de Un siglo sin ti.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación y trataron de resolver el acertijo. “Tema nuevo el 25 de mayo”. “Esperando esa sorpresa”. “Qué emoción... aquí estamos listas para descifrar las pistas”. “La primera frase la tengo clara... la segunda estoy pensando, corazón”, son algunas reacciones de los internautas.

¡¡Mi gente bonita!! Les traigo sorpresas este mes... Aquí les dejo una pista 🔍 pic.twitter.com/xaA53CAP6f — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) May 13, 2023

¿Quién es Chayanne? Copiado!

Su nombre completo es Elmer Figueroa Arce y nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1968. Desde muy joven incursionó en el medio artístico al formar parte de la agrupación juvenil Los Chicos, que en 1978 intentaba competir con Menudo. Tras la disolución del grupo el joven puertorriqueño se lanzó como solista y cosechó su primer éxito con la canción Chayanne es mi nombre de 1984.

Tras cambiar de casa disquera, tres años después, llegó el primer éxito en su carrera luego de lanzar “Fiesta en América”, que se volvió muy popular por sus coreografías al estilo de Michael Jackson. Esta canción colocó en la mira al joven que hasta el momento se encontraba entre el mar de cantantes juveniles.

Un año después, llegó un nuevo disco y con él sumó dos éxitos más: Tu pirata soy yo y Este ritmo se baila así. La primera, se trataba de una balada que le abría las puertas de la música romántica y la segunda, una canción llena de ritmos latinos que se bailaba en todas las discotecas de aquel entonces.

Corría el año de 1990 cuando llegó Tiempo de vals y todas las quinceañeras soñaban con bailar esta canción en su fiesta. El álbum incluía el cover Completamente enamorados. Dos años después Chayanne lució un look más maduro y fue entonces cuando comenzó a forjarse su imagen de sex symbol con el disco Provócame.

Para 1998, Chayanne dio un gran salto para llegar al público anglosajón y lo hizo de la mano de Vanessa Williams, con quien protagonizó la cinta Dance with me, que le dio la oportunidad de interpretar la canción You are my home.

El nuevo siglo llegó y con él, nuevos éxitos en la carrera del boricua. El video de Torero mostraba a un cantante en plenitud que lucía unos pantalones de mezclilla deslavados mientras bailaba una coreografía en plena calle. En el 2005, lanzó la canción Daría cualquier cosa, que para muchos fans, es de sus mejores trabajos artísticos.

En México la popularidad de Chayanne fue tanta que en 1994 protagonizó la telenovela Volver a empezar a lado de figuras como Yuri y Claudia Silva. Si bien, no es el único trabajo actoral del cantante, sí es uno de los más recordados, en especial por la burla que le hacían dentro de la telenovela por la canción Tiempo de vals.

LEA MÁS: Chayanne aparece en redes con algunos ‘arreglitos’ y seguidores reaccionan

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.