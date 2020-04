Bonnie Raitt hizo una versión de Angel from Montgomery, sobre los sueños reprimidos de un ama de casa solitaria, y la interpretó en la ceremonia de los Grammy del 2020. Bette Midler grabó Hello in There, la emotiva canción de Prine sobre la vejez. Y Prine escribió Unwed Fathers para Tammy Wynette, y Love Is on a Roll para Don Williams.