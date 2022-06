“Yo decidí vivir cero estrés, mi vida es descomplicada, tengo cuatro meses de estar yendo a natación en Furati Wellness, nado mil metros por día cuatro veces a la semana, me encaramo mis audífonos oyendo musiquita, me sale desde Los Ángeles Azules hasta Beethoven, Metallica... lo único que no tengo ahí es reguetón, no me lo bajo, ni me bajo a Arjona (se acuerda de un detalle y, como el niño grandote que es a veces, trata de arreglar la torta:) “¡Ay! Perdón, yo sé que vos sos una gran fan, a mí nada más no me gusta, pero no es cualquier hijueputa que viene aquí y llena dos estadios o no sé cuantos Luna Park en Argentina, yo no soy como algunos músicos dizque intelectuales que dicen que es una porquería, a mí no me gusta su música pero no podés decir que es una mierda”, dijo todo acongojado sin estar seguro de si había arreglado la torta o la empeoró.