“No perdí el conocimiento, pero el compañero que iba conmigo sí. Vi que la mano le sangraba y me caía su sangre. Al ratito, empecé a ver gente que trataba de romper el vidrio medio reventado. Me decían que apagara el motor, que me quitara el cinturón, pero no podía. Estaba morado. Llegó mucha gente amable, trataron de abrirme la puerta para respirar y al momento oí sirenas de ambulancias y bomberos. Me cortaron la puerta, sacaron al compañero y luego a mí, para llevarme a la clínica de Puriscal. Nunca perdí el conocimiento”, cuenta Padilla.