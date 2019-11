“Bruce, quien es músico, piloto, cervecero, orador motivacional, guionista de cine, novelista y autor de un best seller, presentador de radio, actor de televisión y esgrimista internacional, presenta What Does This Button Do?: Un encuentro con Bruce Dickinson, un conversatorio de aproximadamente dos horas, el cual está dividido en dos partes: la primera reúne historias de su vida en algo parecido a una rutina de comediante y la segunda, Dickinson responde preguntas del público”, explicó la productora en el comunicado.