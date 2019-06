No tengo palabras para describir la felicidad que siento , no me cabe en el pecho . La honra es para DIOS porque sin él nada de esto sería posible , el mérito no es solo mío este premio #revelacionmusical2018 , le pertenece a todos los soñadores que perseguimos un sueño , a todo el equipo de trabajo que está conmigo a mi Manager @tatiana_peralta_boza , a mi productor @killaproductionscr , a mi agencia representativa acá en Mexico @agenciabym a todos lo medios en #costarica🇨🇷 que me han abierto las puertas muchísimas gracias , a mi familia, que siempre me apoyan incondicionalmente . Esto lo comparto con todos los artistas de Costa Rica 🇨🇷 ya que en nuestro país hay un gran nivel musical y de gran calidad , considero que tenemos todo lo necesario para ser potencia en la música . Muchas gracias a todos los que me apoyan y me brindan sus muestras de cariño @keylormusic @molinnamusic @enlafame @maricruzleivacomunicadora @jayberval @oak.rm @cientotresfm @vicvardragomax @el_robotico @zona506music @latejacr @lanacion @carlosalvarez490 @alonso_saenz_fotografia @ghettoxoficial @johnny_roper @alfred507 #music #lovemusic #tiquicia #flowurbano