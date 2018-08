“Hoy en día los países más grandes y poderosos están dirigidos por unos gobiernos de derecha en los cuales se está volviendo a cosas que pensábamos que la humanidad ya había superado como el racismo y la homofobia”, Mejía dijo en entrevista telefónica con The Associated Press. “Entonces el mensaje de este video es como hacia volver a aceptar y no juzgar y ver qué la vida es una amalgama de colores.”