Los linchamientos y hechos violentos contra las personas de color fueron retomados por Dylan en sus primeros años de carrera y compuso The Death of Emmett Till (1962) y The Lonesome Death of Hattie Carroll (1964). Más de 10 años después lanzó una canción fundamental tanto en su trayectoria como en la lucha contra la segregación y el racismo: Hurricane (1975). En 8:33 minutos Bob Dylan detalla de manera casi cinematográfica la historia que llevó al boxeador Rubin “Huracán” Carter a ser acusado de un triple homicidio que no cometió, las contradicciones y fallas del proceso que lo llevó a prisión y la lucha por demostrar la inocencia del “hombre que pudo ser el campeón del mundo”.