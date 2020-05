Luego de sorprender lanzando desde finales de marzo dos temas, primero el extenso y brillante relato con que describe a la sociedad su país desde el asesinato del expresidente John Kennedy, Murder Most Foul —que roza los 17 minutos—, y tres semanas más tarde, otra pieza también destacada I Contain Multitudes —con cita a Walt Whitman—, ahora la novedad se transformó en confirmación con nuevo sencillo y el aviso de un próximo álbum con grabaciones nuevas, algo que no ocurría desde 2012 con Tempest.