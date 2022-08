Beyoncé regrabará canción para eliminar palabra que ofende a personas con parálisis cerebral

A poco menos de una semana de haber lanzado su álbum Renaissance, el pasado viernes 29 de julio, Beyoncé anunció que volverá a grabar la canción Heated, que se incluye en esta nueva producción discográfica.

Según han dado a conocer medios internacionales como Variety y BBC, la decisión de la artista se dio luego de recibir múltiples críticas de activistas en temas de discapacidad, por utilizar en la canción una palabra que podría resultar ofensiva para personas con parálisis cerebral.

En una parte de la canción la estrella menciona la palabra Spazzin, y luego la palabra Spazz. Si bien estas palabras no existen, se utilizan de manera coloquial en Estados Unidos y hace referencia al término “enloquecer”.

Beyoncé publicó su disco 'Renaissance' el pasado 29 de julio del 2022, tras seis años sin material nuevo. (KEVIN WINTER/AFP)

No obstante, la palabra Spazz proviene del término Spastic, que en español significa espástico y que puede tener diferentes significados. A nivel médico, específicamente, se relaciona con las personas que tienen parálisis cerebral espástica, por lo que es considerada ofensiva para quienes tienen esta lesión en el cerebro.

“La palabra será reemplazada”, dice un comunicado del equipo de Beyoncé, obtenido por Variety.

Además, la declaración afirma que la intérprete de 40 años no utilizó esta palabra “de manera dañina intencionalmete”.

Hannah Diviney, activista de temas sobre diversidad, fue una de las primeras en reaccionar a la canción de la artista, quien dijo a la BBC que esta palabra la sintió “como una bofetada”.

Además, en un artículo de Diviney publicado por The Guardian, la activista asegura que no se explica “cómo millones de personas ya han escuchado este álbum y, sin embargo, no plantean el tema, excepto para burlarse o degradar a la comunidad discapacitada. Estoy tan cansada. Las personas con discapacidad merecen algo mejor. No quiero volver a tener esta conversación”, asegura.

La controversia con la palabra Spazz en la canción de Beyoncé surge tan solo unas semanas después de que Lizzo utilizara el mismo término para su canción GRRRLS y también debiera disculparse y regrabar el tema.

“Estoy cansada y frustrada de que volvamos a tener esta conversación tan pronto después de recibir una respuesta tan significativa y progresiva de Lizzo”, dijo Hannah Divine a la BBC.

Por ahora se desconoce cuándo regresará la estrella pop al estudio para grabar el tema.

Renaissance contiene 16 temas musicales y es su sétima producción discográfica. Además, es el primer disco de estudio de la artista desde el 2016, cuando lanzó Lemonade. En el 2018 había publicado un álbum en vivo y la película Homecoming sobre su actuación en el festival Coachella ese mismo año.