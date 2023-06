Bailarinas ticas aparecen en pantallas del Times Square

Un grupo de bailarinas ticas aparecieron días atrás en una de las pantallas del afamado Times Square, en Manhattan, Nueva York, cuando se proyectó un video en el que ellas participaron.

Se trata de la pantalla TSX Entertainment, que días atrás mostró el videoclip de Confiésale, tema del cantante puertorriqueño Camilo Bringuier, mejor conocido como Essene. La producción audiovisual es protagonizada por los bailarines como Raquel Calderón, Amanda Zamora, Antonella Morera y Valentina Elizondo.

Los talentos ticos que completan la producción son Jeison Campos, Isabel Cabalceta, Alejandro Cavallini y Nicole Vargas.

El video urbano de 'Confiésale' se filmó el pasado mes de marzo, en Costa Rica. (Cortesía Julie B)

De acuerdo con Julie B, codirectora y coproductora del video, el equipo del artista se comunicó con ella para darles la noticia de que el video recibió muy buenas críticas y se mostraría en la Gran Manzana.

Y aunque no pudieron estar presentes en el momento de la exhibición, el simple hecho de que el video se pudiera ver allí es catalogado como un gran logro por los artistas.

“Fue chivísima ver los talentos ahí. Es una confirmación de que lo que estamos haciendo es de muy buena calidad, de que se ha invertido tanto a nivel artístico para competir a nivel internacional. Estamos generando contenido visual que está a ese nivel”, detalla Julie B.

El video, en el que se ve a las ticas vestidas de blanco y bailando reguetón en una especie de garage, se filmó en el país en marzo del 2023.

La codirectora de la producción añade que esta era una oportunidad clave para mostrar la calidad artística que tiene el país y no podían desaprovecharla.

“Costa Rica es un país caro, lastimosamente, y eso nos ha jugado en contra a los artistas a la hora de posicionarnos. Pero la verdad es que estos son momentos nos permiten ver una luz, nos hace ver que estamos a un buen nivel de calidad, que se puede competir afuera. Creo que todo lo anterior realmente motiva a los artistas actuales y a las generaciones emergentes”, agrega Julie B.

Además, Julie B es enfática en un detalle: “Uno no sabe quién pueda ver el video y decir: ‘me gusta esto, quiero replicarlo’. O que pueda crear olas y que alguien diga: ‘mirá ese video, está muy bien producido’ y que se cuestione en dónde se grabó y que a partir de ahí otros artistas quieran venir a producir acá, porque normalmente es en Miami o en México”.

“Esto se siente como un gran logro y no es solamente porque que se haya generado un material lindísimo, sino porque que hace siete u ocho años no existía ese nivel de talento en Costa Rica. La verdad es que no se había logrado tener los profesores o gente que apoyara a los artistas costarricenses y que se abrieran esas puertas con el apoyo de la familia, de la industria, de productores”, finaliza.