Gangster tiene más de 10 años de trayectoria en Guatemala, ellos fueron los ganadores del concurso La batalla de las bandas. Por su parte Avi comenzó su trabajo artístico en el año 2016, publicó el disco corto Nothing Is Ever The Same, así como los sencillos One Night con Échele Miel, Infeliz junto a la rapera Whitny, Fill me up junto al experimentado Banton y en solitario la canción Goodbye.