Y aunque sea un disco relativamente corto, llegaron al punto que querían, porque para ellos el hecho de que en Revoluciones (su tercer álbum) publicaron más del doble de temas, no representa para nada que el trabajo de Aurora fuera menos difícil. “Se puede pensar que al ser pocos tracks es fácil, pero detrás hay una gran cantidad de trabajo que se desecha, no porque no esté chiva, sino porque no eriza la piel, no emociona o no es lo óptimo. En Aurora tratamos de que estuviera solo la carnita”, explicó Villalobos.