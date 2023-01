Ariana Grande, la mujer peligrosa del pop

Ariana Grande no para ni un segundo. Ha pasado tan solo un año y nueve meses del lanzamiento de su segundo disco My Everything (agosto del 2014), y ya tiene en sus manos su tercera producción de quince canciones, Dangerous Woman, disco que se estrenará el próximo 20 de mayo, bajo el sello de la discográfica Republic Records.

De esta reciente producción de estudio se publicaron ya tres sencillos: Be Alright (18 de marzo); Let Me Love You, a dueto con el rapero estadounidense Lil Wayne (18 de abril), y el sencillo que ha sido alabado por la crítica, Dangerous Woman (11 de marzo).

Esta canción de pop, que además cuenta con un solo de guitarra, un tempo medio, e influencias de R&B contemporáneo, le ha dado a esta cantante oriunda de Boca Ratón Florida, buenos resultados antes de que el disco salga a la venta de forma oficial.

Ariana Grande canta profesionalmente desde los 13 años. Su carrera en la televisión fue una plataforma para lograr un contrato con una disquera. (The New York Times)

“Un poco de sabor a vals, la canalización de la Ariana de la vieja escuela de la cual los aficionados se enamoraron. Pero una sensual, línea de guitarra distorsionada y la pasión de Grande, la forma en que alza la voz, añaden una sensación de textura y de modernidad que hace que Dangerous Woman se sienta tan poderoso como el título”, apuntó Carolyn Menyes, de Music Times .

Por su parte, Sean Fitz-Gerald de la plataforma Vulture.com expresó que Dangerous Woman ostenta el control vocal de la estrella del pop, comenzando como un susurro seductor y poco a poco la hinchazón es más pesada.

Madurez. Basándose en esas apreciaciones, se puede visualizar una madurez musical más palpable, lejos de la “niña pop” que desde el inicio de su carrera ha sido identificada por su voz de soprano como una de sus principales características.

“La diva pequeña de tamaño, con la potencia vocal de cinco alarmas, golpea a una oda suntuosamente, con un tono de blues a su propia ladyhood impresionante para los mortales”, reseñó la Revista Rolling Stone al referirse a la sorpresa que ha dado Grande, antes del lanzamiento de este su último trabajo.

La producción, que fue grabada durante el verano y otoño del 2015, y en el marco de su gira de conciertos por Estados Unidos, The Honeymoon Tour , contiene sonidos distintos a los que tradicionalmente ella ha interpretado. Existe una melancolía en las letras, una sensualidad en su voz, y un dinamismo alternado con melodías románticas junto con toques de dance, hip-hop y R&B .

Todo esto se conjuga en una nueva etapa para Grande, quien se atrevió a compartir créditos en algunas canciones con músicos como el rapero Future, quien la acompaña en la canción Everyday, y la cantante trinitense Nicki Minaj, quien participa en Side to Side .

Además, comparte con la reconocida voz del hip-hop Lil Wayne en la canción Let Me Love You , y el vibrato rasposo de la cantante de R&B y neosoul Macy Gray, quien interpreta Leave Me Lonely , junto a Grande.

Aunque la crítica ha sido positiva con su nueva propuesta musical, algunos medios han destacado la sobreactuada sensualidad que al parecer trae en esta nueva etapa como cantante.

En este primer sencillo Dangerous Woman, Ariana sale por primera vez de una forma provocativa, sexy y con lencería, algo que ella defiende. “Este video me hace sentir sexi y glamorosa y quería hacer algo con más glamour , pero de temática más simple.

“Quería hacer otro video porque me hace sentir algo así como una versión súper de mí misma. Me hace sentir como si dentro de mí hubiera una mujer con el estilo de conejito de látex negro”, puntualizó Grande en una entrevista otorgada a Radio 1 de la BBC.

Previos. Las redes sociales y las plataformas digitales han sido parte del éxito inicial de este sencillo, que sin salir al mercado ya ha dado de qué hablar.

Con el lanzamiento en preventa del álbum en iTunes Store (11 de marzo pasado), y la publicaciòn de algunos de sus sencillos, por medio de Instagram, Dangerous Woman debutó en el puesto número 10, en la lista Billboard Hot 100 (2 de abril) en Estados Unidos, con una venta de 118.000 descargas digitales.

Además, esta misma canción se estrenó en el puesto número 2 en la lista de los Digital Songs, y se convirtió en el sétimo top 10 de la artista, en el Hot 100 en los Estados Unidos.

El aire positivo que rodea este nuevo trabajo musical de Grande, se traduce como una nueva oportunidad para mantener la buena racha que tuvo con su anterior disco, My Everything, el cual debutó en la primera posición de los Billboard 200 .

Este resultado convirtió a Grande en la primera artista mujer en lograr que sus dos primeros álbumes de estudio llegasen a la cima de los Billboard 200 desde el 2010, año en el que era liderado por la cantante descubierta en el reality show Britain’s Got Talent, Susan Boyle.

Este viernes (6 de mayo), el mundo escuchó el cuarto sencillo llamado Into You, el último de los trabajos que se escucharán antes del 20 de mayo.