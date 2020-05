–Estaba buscando gente de esta nueva generación que está haciendo música con la cual me identifico, algunos de ellos ya los conocía de tiempo atrás como a Yatra, Cali y el Dandee y Morat, pero a Jesse & Joy no los conocía y a Monsieur Periné nos habíamos cruzado, pero no habíamos hecho algo juntos. Fueron decisiones que tomé porque son proyectos que me gustan, que los escucho con frecuencia y me parecen atractivos; por eso los quise invitar a que trajeran esos elementos de sus propios mundos musicales a mi disco.