Alan White, el histórico baterista de Yes, murió a los 72 años

Alan White, reconocido baterista británico que integró la banda Yes desde 1972 y quien también formó parte de la Plastic Ono Band, junto a John Lennon y Yoko Ono, murió a los 72 años.

La noticia fue comunicada por su esposa, Gigi, en un posteo en sus redes sociales y en la página personal de un músico que fue, sin lugar a dudas, una pieza clave del rock progresivo.

Alan White, icónico baterista de Yes, falleció a los 72 años. Había sido parte de la banda desde sus inicios. (La Nación/GDA/Argentina)

[ Salón de la Fama del Rock and Roll recibió a Pearl Jam, Yes y al rapero Tupac ]

“Nuestro amado esposo, padre y abuelo falleció en su casa del área de Seattle, luego de una breve enfermedad”, escribió Gigi, con quien el artista tuvo una relación de cuatro décadas y dos hijos en común, Cassi y Jesse, quien también se dedicó a la música como su papá.

“A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo, compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, remarcó Gigi en el conmovedor posteo, que se llenó de cálidos mensajes.

Tres días antes de la muerte de su baterista, Yes había anunciado que White no iba a formar parte de la gira 2022 “por motivos de salud”, y que sería reemplazado por Jay Schellen. Al conocerse la noticia de su muerte, la banda emitió un comunicado en su cuenta de Instagram informando que le dedicarán la gira por el quincuagésimo aniversario de Yes a White.

“Es con profunda tristeza que Yes anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo desde hace 50 años, falleció a los 72 años luego de una breve enfermedad. La noticia ha conmocionado y dejado atónita a toda la familia Yes. Alan esperaba con ansias la próxima gira por el Reino Unido para celebrar su 50° aniversario con la banda. Recientemente celebró el 40° aniversario de su matrimonio con su amada esposa, Gigi. Alan falleció en paz en su casa”, escribieron los integrantes de la banda, quienes definieron a White como “uno de los mejores bateristas de todos los tiempos”.

Trayectoria

White se sumó a Yes en 1972 en reemplazo del baterista original, Bill Bruford (quien fue convocado por King Crimson), y se convirtió en uno de los miembros más antiguos de la banda con la que debutó oficialmente en el disco en vivo Yessongs, en 1973, sucedido el mismo año por el sexto álbum de estudio del grupo comandado por Jon Anderson, Tales from Topographic Oceans.

Retrato de Alan White, captado en 1984. (La Nación/GDA/Argentina)

[ Un vistazo a la generación 2017 del Salón de la Fama del Rock and Roll: aciertos y omisiones ]

Asimismo, el baterista sacó en 1976 su disco solista, Ramshackled, y también fue invitado por la banda oriunda de Seattle, MerKaBa, para tocar en algunos shows, lo que derivó en la formación del grupo White, creado en 2005 por el baterista junto a Robyn Dawn, Steve Boyce, Karl Haug y Jonathan Sindelman.

Una de las apariciones más resonantes de White en los últimos años se produjo en abril de 2017, cuando Yes finalmente ingresó en el Salón de la Fama del Rock & Roll y se realizó una celebración en Brooklyn. Con motivo del reconocimiento, White tocó junto a los integrantes de la banda de la Universidad de Washington.