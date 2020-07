-Yo soy muy dormilón, me levanto tipo 9 a. m., pero también es porque hay que reposar la voz y dormir bien es fundamental. Cuando me levanto desayuno y me baño y me pongo a practicar la canción que me dieron, también me traje trabajo para seguir con mis labores y adelantar aquí para no perder a los clientes. Doy clases de canto virtuales a personas que están en Costa Rica y en Estados Unidos. Por las noches me conecto a las redes sociales para compartir con mi familia y mis amigos.