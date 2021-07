Ahora solo, Zayn Malik traza su nueva dirección en 'Mind of Mine'

Zayn Malik tiene 23 años. Se dio a conocer como músico en el reality show The X Factor de Inglaterra. ARCHIVO

La salida de Zayn Malik del grupo juvenil One Direction fue recibida con tristeza, pero su nuevo disco como solista lo coloca en una posición más ventajosa.

Las primeras reseñas de su debut como solista Mind of Mine, apuntan a que un nuevo astro podría estar formándose en el firmamento del pop.

Con One Direction, Zayn Malik se acostumbró al éxito. Su gira mundial Where We Are (2014) recaudó $282 millones, la cifra más alta para un grupo juvenil.

El grupo apareció en varias ocasiones en las listas de millonarios de Forbes y las listas de Billboard con sus canciones y covers a temas de los años 80.

Éxito. Es natural, entonces, que su nuevo disco esté siendo medido a partir de su éxito con el grupo y que sea comparadocon los cinco discos que grabó con el ahora cuarteto.

Su primer sencillo como solista, Pillowtalk , colaboró a que estas expectativas no bajaran.

Pillowtalk , que provee en sus letras y videos varias escenas sugestivas se vendió como un alejamiento total del sonido inocente y bonachón de One Direction, y ello contribuyó a que en su primer semana, se colocara en el #1 de la lista Billboard 100 .

Este sencillo incluyó a varios productores de R&B Naughty Boy, MYKL y Levi Lennox y en el disco, también aparecen xyz, Alan Sampson y Malay.

El combo de productores especializados ha generado buena recepción en las listas de pop, algo que se atribuye a su bagaje.

“Quién sabe si él se ha puesto a pensar si esas ventas significan lo que él quiere que signifiquen”, comentó Kaitlyn Tiffany, de The Verge, en un artículo dedicado a cuestionar si Zayn Malik realmente es ahora tan cool y diferente como se está vendiendo.

“Si escuchas el último disco de One Direction al lado que el de Zayn, cabe preguntarse, ¿cuánto paga ser cool?”, puntualiza Tiffany al final de su artículo.

Las emisoras de R&B estadounidenses y, en consecuencia, las listas de R&B, aún no toman en cuenta Mind of Mine, como explicó el crítico de música de The New York Times, Jon Caramanica.

En su reseña del disco, Caramanica apunta que por mucho tiempo, el talento de Malik y su herencia pakistaní fueron borrados o ignorados por la maquinaria de la industria pop y que, por su paso por ese mundo, el nicho R&B aún no quiere validarlo.

Jugoso. Fuera de tal contexto, el sonido del álbum se mantiene bajo una premisa: “Si estuviera en una cena con una chica, quisiera ponerle algo de música, buena mierda (cool shit)”, dijo Malik en su primera entrevista en solitario, en The Fader. “Quiero hacer música que yo considere buena mierda”, agregó.

Con un combo de productores de primera línea, letras sencillas e interpretaciones vocales que van de lo sensual a lo vulnerable, Malik presenta un disco sólido y divertido de escuchar.

Como lo apuntaron Tiffany y Caramanica, el disco tiene una influencia notable por el sonido la de R&B que ha consolidado The Weeknd, pero Zayn ofrece un manjar jugoso desde sus propias fortalezas.

En fLoWer canta en urdu, idioma pakistaní; Pillowtalk es una pegajosa canción de R&B con tintes de rock y en el coro de dRuNk , usa distintos registros de su voz para hacer alarde de sus capacidades.

Su segundo sencillo, Like I Would, no ha alcanzado altas posiciones y eso puede causar preocupación en el campamento Malik; puede que el shock inicial se esté disminuyendo.

Pero es claro que Malik tiene las armas para coronarse como un ídolo del pop. ¿Podrá?