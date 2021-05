“Mañana (hoy para el lector) venimos con la Fuerza Pública a poner los sellos en los equipos musicales. Imagino que no se dará el concierto porque esos equipos no se pueden usar. Y si ponen otros equipos también los sellaremos. La ley es muy clara, dice: ‘No se podrá hacer comunicación pública en caso de no demostrar la licencia o el permiso respectivo’. ACAM tiene la autoridad para desautorizar el concierto”, dijo Daniel Tosso a Viva.