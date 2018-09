-Nosotros arriba de escenario nos divertimos mucho, nos permitimos mucha libertad y eso es lo que me interesa de los conciertos que el público también disfrute de la música con absoluta libertad. En la vida no hay nada que tenga sentido si no lo disfrutás. Yo prefiero ser desprolijo, pero disfrutar de lo que hago y no tener que responder a un estereotipo y estar contracturado para venderle algo a alguien.