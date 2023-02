A Otto Vargas con amor: un homenaje hecho canción para el maestro

Hace seis años una de las estrellas más importantes de la música costarricense falleció. El maestro Otto Vargas, quien fuera líder de la orquesta La Fabulosa y uno de los artistas más prominentes de nuestra historia, murió a los 89 años.

Para conmemorar el legado del conocido caballero de la música, su hijo, el periodista Otto Vargas, compuso y grabó una canción dedicada a su papá.

Te llamarán maestro es el título de la obra en la que participaron varios artistas, amigos y familiares allegados a don Otto. Esta fue una promesa que su hijo le hizo antes de fallecer y que ahora se ve cumplida gracias al amor.

Homenaje al músico y saxofonista nacional Otto Vargas, acompañado de la banda Son Sax. Foto: LUIS NAVARRO (Luis Navarro)

Otto Vargas, 1927-2017: maestro y caballero de la música

“Fue una promesa que le hice mientras estaba esperando que él partiera. Me arrepentí mucho de no haber hecho nada, musicalmente hablando, con él; pero tampoco hubiera sido tan fácil porque los estándares musicales de papá eran altísimos, tal vez no me hubiera atrevido. Cuando falleció le prometí que iba a escribir una canción expresándole nuestro amor hacia él”, contó Otto hijo.

La pieza viene acompañada por un video en el que se ve el proceso de grabación, así como imágenes del maestro Vargas en su charco: la música. En el tema participaron Kike Estrada, alajueliteño que aprendió a tocar guitarra en la casa de don Otto; Yvonne Carballo, cantante e hija de Marco Tulio Carballo, una de las glorias de la orquesta La Fabulosa, de don Otto.

Además se sumaron el periodista René Barboza, amigo personal del músico; José Luis Cascante del Trío Los Millonarios y quien compartió con Vargas en el cuarteto Azul.

Sylvia Masís, su ahijada, Juan Pablo y Santiago, sus nietos menores y su hijo Otto, también son parte de las voces.

En la parte musical participaron Kin Rivera Jr., Lalo Rojas Jr., Alejandro Castro, Randall Nájera y Winston Vargas. Los coros fueron por parte de Anny Picado, Linda Wright, Rebeca Vargas, David Chavarría, Marco Anatoly, Willy Granados y Michael Montero.

A esta producción también la acompaña el documental Historia de una canción, que revela detalles de cómo se hizo la obra.

“A papá, la gente siempre lo conoció como el caballero de la música, como el gran maestro; yo lo conocí en una dimensión muy íntima. Fue un papá cariñosísimo, totalmente entregado a sus hijos. Fue un papá bromista. La gente lo respetó muchísimo por su porte de artista, pero en la intimidad del hogar era divertidísimo y ocurrente”, recordó Vargas.

La idea del hijo de don Otto es que al público tico no se olvide del legado que dejó su padre en la música, porque él amó con todas las fuerzas su trabajo y trató siempre de llevarlo al más alto nivel.

“Se abrió paso en la escena con nada más que el talento que Dios le había dado. Este es un recordatorio de que en este país hay figuras que dejaron una huella enorme y que no se deberían de olvidar como Rafa Pérez, Solón Sirias, Paco Navarrete o Gilberto Murillo”, agregó el comunicador.

Otto Vargas fue el director de la orquesta La Fabulosa, además compositor de grandes canciones como Eres inolvidable, Amor del mar y La leyenda de tus ojos, así como del popular pasodoble titulado Costa Rica.

Gracias a su trayectoria fue reconocido con el premio Reca Mora y también fue nombrado hijo predilecto del cantón de Alajuelita, la tierra que lo vio nacer y a la que amó profundamente.

Tanto la canción Te dirán maestro, como el documental Historia de una canción, estarán disponibles en YouTube a partir de la 1:17 a. m. de este 3 de febrero, en conmemoración a la fecha y la hora en la que el maestro dio su último aliento.