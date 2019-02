Con un short verde neón, la camisa oficial de la actividad recogida con un nudo en la cintura y sus ojos coloreados con sombras en tonos vibrantes, Katherine Rivera, de 19 años, lo explica: “solamente nos sentimos con mucha energía, muy ambientadas. Esto lo hace la música por sí sola. No hace falta ingerir sustancias para sentir toda esta adrenalina”, contó mientras movía su cabeza al ritmo con el que en ese momento tocaba el dúo The Him, uno de los platos fuertes de la noche.