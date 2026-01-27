Viva

Murió legendario presentador de Univision, quien marcó una época en la televisión hispana

El periodismo en español despide a Rafael Pineda, histórico presentador de ‘N+ Univision 41′ en Nueva York

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Rafael Pineda murió a los 88 años.
Rafael Pineda murió a los 88 años. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rafael Pineda,Univisión
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.