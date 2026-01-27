Murió legendario presentador de Univision, quien marcó una época en la televisión hispana

Rafael Pineda, una de las voces más reconocidas de las noticias para la comunidad hispana en Estados Unidos, falleció a los 88 años la noche del 25 de enero, en Florida, estado donde residía desde hacía varios años.

N+ Univision 41 lamentó el fallecimiento del histórico presentador, quien se mantuvo durante más de 42 años como conductor principal de sus noticieros en Nueva York. Su trayectoria lo convirtió en el periodista con mayor tiempo al aire en el mercado televisivo de esa ciudad.

La presencia diaria de Pineda permitió que acompañara a distintas generaciones de familias latinas, que confiaron en su voz para informarse. Su estilo sobrio, cercano y riguroso lo consolidó como un referente de credibilidad.

Reconocido por su integridad y profesionalismo, Pineda abrió camino en el periodismo hispano. Fue uno de los primeros presentadores en español en entrevistar a un presidente de Estados Unidos, en una época con escasa representación latina en los medios.

Entre sus principales distinciones figuran un Premio Emmy, el Silver Circle Award de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y su ingreso al Salón de la Fama de los Radiodifusores de Nueva York.