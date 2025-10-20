Murió influencer trágicamente, tras dar a luz en su casa al hijo que tanto soñó tener

La influencer Stacey Hatfield y su esposo, Nathan Warnecke, se casaron en Maldivas.

La influencer australiana Stacey Hatfield falleció el 29 de setiembre tras dar a luz en su casa a Axel, su primer hijo. Así lo informó su esposo, Nathan Warnecke, este domingo 19 de octubre, mediante una emotiva carta compartida en redes sociales.

Según Warnecke, su esposa, de 30 años, tuvo un parto exitoso. Sin embargo, poco después presentó “una complicación imprevista y extremadamente rara” y falleció rumbo al hospital.

El hombre compartió varias fotos junto a la creadora de contenido y detalló la ilusión tan grande que tuvo por ser madre.

“Ser madre era el mayor sueño de su vida. Lo logró. A su manera, exactamente como siempre había soñado hacerlo. Amó estar embarazada y, durante los últimos nueve meses, le decía a nuestro hijo todos los días cuánto lo amaba. Sostuvo a Axel cuando nació, lo amamantó, vio que era un niño y lo amó”, escribió.

En su conmovedor relato, Nathan definió a su pareja como “la persona más hermosa, amorosa, trabajadora, disciplinada, inteligente y confiable”, y afirmó que el día más feliz de su vida fue cuando se casó con ella, a quien considera su mejor amiga.

“Si hay algo que me da un poco de consuelo en este tiempo tan horrible es saber que sus últimos momentos en la Tierra fueron los más felices que la vi jamás. Su recuerdo permanecerá entre quienes la conocimos como esa chica distraída, de ojos verdes y cabello rubio, cuya sonrisa podía iluminar una habitación”, comentó.

“Gracias por una vida maravillosa juntos, mi amor. Sé que esto no es el final; espero con ansias volver a verte algún día”, concluyó.

Stacey Hatfield fue una creadora de contenido gastronómico, quien en 2019 fundó su proyecto Natural Spoonfuls. Además, en 2023 desarrolló la compañía de creación de contenido en redes sociales llamado Waffl.