Viva

Murió influencer trágicamente, tras dar a luz en su casa al hijo que tanto soñó tener

La muerte de la creadora de contenido, de 30 años, fue comunicada por su esposo a través de redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Stacey Hatfield
La influencer Stacey Hatfield y su esposo, Nathan Warnecke, se casaron en Maldivas. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stacey Hatfield
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.