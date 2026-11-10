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Viva

Murió figura de la televisión y de la música costarricense, gran amigo y cómplice de El Galán

El actor y comediante Edgar Cartín compartió la noticia del fallecimiento del artista

luto
El músico costarricense fue despedido por muchas personas en redes sociales, ya que era muy querido en su natal Cartago.
Jessica Rojas Ch.