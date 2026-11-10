Murió figura de la televisión y de la música costarricense, gran amigo y cómplice de El Galán

El actor y comediante Edgar Cartín, conocido popularmente por su personaje El Galán, está de luto por la muerte de un amigo y cómplice en la música y la televisión: el artista cartaginés Carlos Luis Torres Mora.

El artista acompañó al Galán durante muchas de sus aventuras en televisión y también en las redes sociales. Tocaba la guitarra en algunas de sus presentaciones en el programa Informe 11 de Repretel y en otras ocasiones hasta se ponía en el papel de algún amigo del personaje para hacer reír al público.

El músico cartaginés Carlos Luis Torres, conocido como Miso, se ganó el cariño del público por participar en las aventuras de el Galán. (Facebook)

“Juemialma, me acaban de dar una de esas noticias que uno nunca quiere escuchar; se me fue mi amigo del alma de aventuras y más, que Dios lo reciba en sus brazos”, escribió el Galán en una publicación en su perfil de Facebook que acompañó con la esquela que confirmó el fallecimiento del hombre, quien en su natal Cartago era conocido como Miso.

Los seguidores de las aventuras humorísticas de Cartín expresaron sus condolencias por la pérdida. “Descanse en paz, Carlitos. Siempre lo recordaremos cuando andaba con el Galán para todos lados tocando la guitarra”, “Gracias por darnos tanta alegría en tus interpretaciones, Dios te reciba en su santo reino” y “Me divertía mucho don Carlitos cuando salía con el Galán, siempre tan elegante”, fueron algunos de los mensajes publicados en el anuncio de la muerte.