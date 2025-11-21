Murió don Emilio Pochet ¡Alajuela le dice adiós al genio detrás de ‘los lecheros’!

Emilio Pochet se hizo famoso por su personalidad y sus icónicos 'lecheros'.

Don Emilio Pochet, dueño de la icónica pulpería Pochet, en la que media Alajuela disfrutó de sus famosos ‘lecheros’, falleció este 21 de noviembre a los 93 años. Así lo informó su familia mediante una esquela compartida en redes sociales.

El querido personaje alajuelense, cuyo nombre de registro era Emilio Barth Muñoz, administró por décadas su establecimiento, ubicado cerca de la escuela Ascensión Esquivel Ibarra y el colegio Instituto de Alajuela.

Su local abrió las puertas a mediados del siglo XX bajo el nombre de Pulpería La Libertad, debido a que se encontraba contiguo a la esquina donde se considera vivió Juan Santamaría; sitio donde fue fundado un monumento llamado la Fuente de la Libertad.

Allí, generaciones y generaciones de manudos, especialmente de estudiantes del Instituto, fueron atendidos por Emilio, su hermana Carmen (fallecida hace unos años) y los sobrinos del comerciante.

La pulpería se ganó el corazón de muchos jóvenes que frecuentaban ir “donde Poché”, a jugar en las máquinas de pinball mientras se deleitaban con ‘los lecheros’ y los ‘garrotes’. Los primeros eran una bebida con leche, similar a la crema, servida en botella de vidrio; y los garrotes, un arrollado de jamón y leche.

El memorable establecimiento, una casona de madera que daba cuenta de una ciudad de antaño y que hoy tiene un rostro muy distinto, quedó destruido en 2017 debido a un incendio que consumió la estructura.

La pulpería de Pochet se ubicaba en Alajuela Centro, cerca del Instituto de Alajuela. (Facebook/Facebook)

Además de por su icónico abastecedor, a don Emilio se le recuerda por su singular personalidad, sus dichos y su sentido del humor. Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, es uno de los tantos que lamentó la muerte del empresario alajuelense.

“Pochet y su esquina, se convirtieron por años en punto de encuentro y referencia de nuestra ciudad, particularmente para varias generaciones de alumnos del Instituto de Alajuela y algunos otros que nos colábamos en su mundo”, escribió en su cuenta de Facebook el jerarca.

“Con él despedimos con gratitud, una hermosa parte de la historia de Alajuela y de su gente, la que construyó nuestra identidad reunida alrededor de un lechero. Descanse en paz”, concluyó.

La vela de don Emilio Pochet será este viernes a partir de las 5 p. m. en la funeraria del Magisterio Nacional, en Alajuela. Mañana sábado, a las 11 a. m., tendrá lugar la eucaristía en la parroquia de La Agonía. Finalmente, tendrá su entierro en el Cementerio General de Alajuela.