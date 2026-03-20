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Murió Chuck Norris: el origen poco conocido de su verdadero nombre que marcó su carrera

El actor adoptó el nombre Chuck durante su paso por la Fuerza Aérea en Corea del Sur, tras una anécdota que definió su carrera

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Por La Nación / Argentina / GDA
Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia.
Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia. (@chucknorris/Instagram)







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