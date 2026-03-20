Murió Chuck Norris: el origen poco conocido de su verdadero nombre que marcó su carrera

Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia.

La muerte del actor Chuck Norris se conoció el 19 de marzo. El protagonista de múltiples películas de acción enfrentó complicaciones de salud en los últimos días. El artista permaneció internado antes de su fallecimiento.

El intérprete se convirtió en un ícono del cine de acción. Su trayectoria incluyó decenas de producciones que consolidaron su fama internacional. Sin embargo, un dato llamó la atención tras su muerte: su verdadero nombre.

El actor no se llamaba Chuck. Su nombre real era Carlos Ray Norris. Este detalle no resultaba conocido para gran parte del público.

El cambio de nombre ocurrió durante su juventud. A los 18 años ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Luego fue enviado a Corea del Sur.

En la base de Osan inició su formación en artes marciales. Esa disciplina marcó su vida personal y profesional. En ese lugar conoció a un joven latinoamericano que reaccionó ante su nombre en español.

El conocido le explicó que Carlos se traduce como Charles en inglés. También indicó que a quienes llevan ese nombre se les llama Chuck. A partir de ese momento empezó a referirse a él de esa forma.

Esa decisión influyó en su identidad pública. Norris adoptó el nombre artístico que lo acompañó durante toda su carrera en el cine.

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