Murió Cabis Calderón, fundador y líder del Mariachi Calderón, tras ser hospitalizado de emergencia

El músico de 81 años sufrió un quebranto de salud ayer

Por Juan Pablo Sanabria
Cabis Calderón
Cabis Calderón, fundador y líder del Mariachi Calderón, tenía 81 años. (Cabis Calderón)







