Murió Cabis Calderón, fundador y líder del Mariachi Calderón, tras ser hospitalizado de emergencia

Cabis Calderón, fundador y líder del Mariachi Calderón, uno de los conjuntos rancheros más queridos y tradicionales de Costa Rica, falleció este 14 de noviembre a los 81 años. Así consta en el registro civil del Tribunal Supremo de Elecciones.

Ayer, varios medios y figuras de la música nacional informaron que Calderón sufrió un quebranto de salud y fue hospitalizado de emergencia. Por esta razón, familiares y amigos se unieron en una cadena de oración en redes sociales.

Cabis era violinista y tenía más de cinco décadas de trayectoria en agrupaciones populares. Solo el Mariachi Calderón guarda una historia de 36 años.

La historia de Cabis Calderón y el Mariachi Calderón

A raíz de los 25 años del popular conjunto, en 2014, Cabis Calderón brindó una entrevista a La Nación. En ella, narró su larga historia con la música, que inició como una herencia familiar.

Hace más de 50 años, integró por primera vez una agrupación musical, llamada el Trío Hermanos Calderón.

Luego, él y sus familiares formaron parte del Mariachi La Guaria que, posteriormente, se desintegró. Fue finalmente que, el 15 de enero de 1989, junto a algunos de sus hermanos y un sobrino, le dieron vida al Mariachi Hermanos Calderón, que desde 2006 lleva el nombre de Mariachi de Calderón de Cabis.

“En esa época no había tantos mariachis en las provincias, entonces nos llamaban de todas las provincias. Llegó a ser tanta la demanda que algunos otros colegas se sentían molestos con nosotros”, afirmó en aquel entonces.